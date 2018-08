Absteiger ohne Frust

Anzeige

Die Jungs sind wissbegierig.“ Großen Wert legt Beneke wie in der Vergangenheit auch auf Kommunikation. Während sich die Mannschaft in der Vorsaison teilweise von alleine aufstellte, wird er nun sicherlich viele Einzelgespräche führen müssen, um das Kollektiv bei Laune zu halten. „Ich will offen und ehrlich mit den Jungs kommunizieren“, verspricht Beneke. Ein wichtiger Pfeiler in seinem Spiel bleibt Benedikt Weissenfels, den er – entgegen seines Naturells als Team-Fanatiker – als Musterspieler seines Teams hervorhebt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018