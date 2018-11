Einander begegnen, miteinander plaudern und lachen, eine kleine Auszeit im Alltag: Das soll beim Adventsgrillen in der Nordstadt möglich sein. Das gemütliche Nachbarschaftsfest im Hof der Liebenzeller Gemeinde Weinheim in der Nördlichen Hauptstraße 51 beginnt am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr. Bei Regen stehen die Räume der Gemeinde zur Verfügung. Beim Adventsgrillen gibt es Würstchen und Bananen vom Grill, zwischen lodernden Holzfeuern serviert, Glühwein und alkoholfreien Punsch. Erster Bürgermeister Torsten Fetzner wird auch wieder Weihnachtslieder auf der Gitarre begleiten, für alle die gerne mitsingen oder auch einfach nur zuhören wollen. Weitere Infos bei Gemeinschaftspastor Samuel Horn, Telefon: 06201/25 57 11. wn

