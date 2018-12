Adventsprogramm für Familien

Mannheim.Mit dem Entzünden der ersten Kerze des Adventskranzes wurde die KinderVesperkirche am 3. Dezember in der evangelischen Jugendkirche eröffnet. Am 2. Advent gibt es dort für Familien ein weiteres Programm: Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Sam Lee und Jugendreferentin Svenja Hauseur gibt es zunächst Mittagessen. Anschließend tritt der Zirkus Trolori auf. Auch am heutigen Samstag wartet nach dem Mittagessen eine Überraschung, wenn ab 13.30 Uhr Clown Julchen und ihre Zaubermaus auftreten. Am Samstag, 15. Dezember, gibt die Band „Cremp“ ab 20 Uhr ein Benefizkonzert. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.12.2018