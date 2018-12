Ältere kämpfen mit Überschuldung

In Mannheim steigt besonders die Zahl der überschuldeten älteren Menschen über 70 Jahre. Rentner geraten meist aus anderen Gründen wie jüngere Menschen in finanzielle Nöte, auch spielen Krankheiten eine Rolle. „Das Thema Altersarmut nimmt zu“, sagt Oliver Dangmann von der Auskunftsgesellschaft Creditreform, die für die Region den aktuellen Schuldneratlas vorgelegt hat. Die Anzahl der überschuldeten Haushalte insgesamt hat in Mannheim im Vergleich zum Vorjahr leicht zugelegt – und das trotz guter Wirtschaftslage und geringer Arbeitslosigkeit.

