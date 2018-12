Ärger ums Lighthouse geht weiter

Bergstraße.Die GVV-Kommunalversicherung wird im Zusammenhang mit den Streitigkeiten um Vandalismusschäden in der früheren Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Lighthouse-Hotel in Bensheim 150 000 Euro an den Kreis Bergstraße bezahlen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag in Bürstadt beschlossen, dass der Kreis von diesem Angebot Gebrauch macht und keine Forderungen mehr gegen die Gegenseite erhebt.

Beendet dürfte der Konflikt mit den Vermietern des Hotels und einem früheren Mitarbeiter des Jugendamts damit aber nicht sein. Nach wie vor sind sich beide Seiten uneins, wie hoch die Schäden sind.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Vermietergesellschaft Craft Berry hatte Ende 2016 Euro 206 000 Euro Schaden geltend gemacht, die Summe, die sie auch von der Kreisverwaltung ausgezahlt bekam – nach Darstellung der Kreisspitze, weil besagter Mitarbeiter seine Kompetenzen überschritten haben und die Zahlung unbefugt veranlasst haben soll.

Der Kreis beruft sich auf ein Gutachten der Versicherung, das von 20 000 Euro Schaden ausgeht. Kreis und Versicherung bleiben bei dieser Position. Die Zahlung von weiteren 130 000 Euro unterstreicht das sogar noch: Es handelt sich um eine Vermögenseigenschadenversicherung, die fällig wird, wenn dem Kreis Schaden durch „fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße von Mitarbeitern gegen Dienstpflichten“ entsteht.

Auf der anderen Seite beharrt auch Craft Berry auf seiner Einschätzung der Schadenshöhe und wirft der Kreisspitze grobe Fehler vor. Zudem hat der Mitarbeiter vergangene Woche versichert, die Vorwürfe gegen ihn seien ungerechtfertigt und die Zahlung sei korrekt abgewickelt worden.

Dass die Akte Lighthouse geschlossen werden kann, glauben auch viele Mitglieder des Kreistags nicht. „Es mag verlockend sein, zu sagen, die Sache sei jetzt beendet“, sagte etwa Walter Öhlenschläger von den Freien Wählern. Die Affäre dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. Immerhin bleibe eine Differenz von 56 000 Euro am Kreis hängen. „Die Summe ist groß genug, um Konsequenzen einzufordern“, sagte er.

Seine Fraktion stimmte dem Beschlussvorschlag nicht zu. Das taten auch die Vertreter der Linken und der FDP nicht. Kritik von denjenigen, die den Antrag absegneten. Die Redner von AfD und ALB etwa bekannten, dies nur zu tun, um vom Kreis Prozesskosten abzuwenden.

Auch die Grünen stimmten nur „mit Bauchschmerzen“ zu, sagte Jochen Ruoff. Das Risiko, in einem Gerichtsprozess Verlierer zu sein, werde durch die Versicherungszahlung nicht geringer. Eventuell müsse ein Ausschuss eingerichtet werden, der die Affäre aufarbeiten muss.

Der frühere Mitarbeiter der Kreisverwaltung hat gegen drei Funktionsträger des Kreises Anzeige wegen Verleumdung gestellt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Im Umkehrschluss prüft sie auch die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter. Landrat Christian Engelhardt betonte, dass ihn die Justiz bislang nicht wegen der Ermittlungen kontaktiert habe. Er nutzte die Gelegenheit, den Fall nochmals aus Sicht der Verwaltung darzustellen. Es sei nach dem Ende des Mietvertrags kein Übergabeprotokoll angefertigt worden, baukundige Fachleute des Kreises hätten die Schäden nicht unter die Lupe genommen, bevor der Kreis die Summe zahlte. Zudem sei die zuständige Dezernatsleitung zwar informiert worden – allerdings zu spät, um die Zahlung verhindern zu können.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018