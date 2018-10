Affen auf deutsch und chinesisch

Bei der nächsten mehrsprachigen Vorlesestunde in der Stadtbibliothek Weinheim am Freitag, 9. November, um 15 Uhr wird das Buch „Die Affen und der Mond“ vorgelesen, diesmal auf Deutsch und Chinesisch. Darin geht es um einen kleinen Affen, de r abends neben einem Brunnen spielt und erschreckt feststellt, dass der Mond hineingefallen ist. Im Anschluss wird gebastelt. Die mehrsprachige Vorlesestunde ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bibliothek in Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro Weinheim, der Koordinierungsstelle Integration Central und dem Mehrgenerationenhaus. Der Eintritt ist wie immer frei. red

Info: Infos online: stadtbibliothek-weinheim.de

