Agenten ohne den Glanz von James Bond

Jackson Lamb hat einen Ruf weg. Einen nicht besonders guten – schon wegen seines unflätigen Benehmens, seiner nachlässigen Kleidung, seiner vulgären Ausdrucksweise. Doch wer von ihm spricht, kann seinen Respekt kaum verbergen. Der beleibte Mann hat ein geheimnisvolles Vorleben und eine nicht minder undurchsichtige Gegenwart. Sicher ist nur, dass er das Slough House leitet – eine Sammelstelle für in Ungnade gefallene Agenten des britischen Geheimdienstes MI5.

Es liegt nahe, dass die Mitarbeiter dieses voller Spott als Drecksloch betitelten Etablissements von ihren einstigen Kollegen mit einiger Schadenfreude Slow Horses (lahme Gäule) genannt werden – ein zusammengewürfelter Haufen von Individualisten, die alle einmal einen schweren Fehler begangen haben und nun kaum mehr als Handlangerdienste für den MI5 verrichten dürfen. Natürlich haben sie mehr drauf, doch kaum eine Chance, es jemals wieder zu beweisen, denn ein Zurück in die Zentrale des Geheimdienstes scheint ausgeschlossen.

Immerhin sind die Slow Horses titelgebend für Autor Mick Herrons ersten Roman seiner Jackson-Lamb-Reihe Der junge River Cartwright verpatzt darin seinen Einstand in der Agentenlaufbahn: Nachdem er eine Aufgabe gründlich vermasselt hat, landet er also im Slough House – zu seinem Verdruss, denn er muss auf Geheiß Jackson Lambs Müllsäcke eines Journalisten durchsuchen, was ihm ordentlich stinkt. Seinen Unwillen bekommt auch Sid zu spüren, die mit ihm ein Büro teilt.

Die Zukunftsaussichten sind für ihn und die anderen lahmen Gäule unter Lambs Fuchtel alles andere als rosig. Und sie wären es vermutlich immer noch, wenn nicht eines Tages im Netz ein Video auftauchen würde: Darauf ist ein junger gefesselter Pakistaner zu sehen, der vor laufender Kamera enthauptet werden soll. Die Mutmaßungen, wer dahinter steckt, schießen ins Kraut.

Obwohl River ebenso wie die anderen Slow Horses weiß, dass sie keinerlei Befugnisse haben, in dieser Angelegenheit aktiv zu werden, geht er einer Spur nach. So nach und nach wird klar, dass die überhebliche Gesellschaft in der MI5-Zentrale auf die Unterstützung ihrer ausgemusterten Kollegen nicht verzichten kann – obwohl sie alles unternimmt, um das zu verhindern. Es ist nicht nur eine Chance für die Slow Horses, um zu beweisen, dass man sie zu Unrecht verbannt hat, sondern auch, um sich untereinander besser zu verstehen.

Wie die überaus spannende Geschichte endet, wer hinter dem schrecklichen Video steckt, wer im Hintergrund welche geheimen Strippen zieht und wie die Gesellschaft im Allgemeinen und Besonderen tickt – all das beschreibt Mick Herron mit großer Spannung. Ein weiteres Plus seines Buches: der wunderbare Wortwitz und nicht zuletzt das außergewöhnliche Sujet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018