Aggression im Straßenverkehr nimmt zu

Anzeige

An Kreuzungen werden Ampeln ignoriert, es fliegen Fäuste, Radfahrer werden vom Drahtesel gezerrt. Einschätzungen von Richtern, Psychologen und Verbänden gehen alle in eine Richtung: Es ist gefährlicher geworden auf den Straßen. Es gibt Gründe für den Frust: Die Infrastruktur in Städten hält dem Verkehr kaum noch stand. Steigende Mieten drängen Menschen aus den Metropolen ins Umland – Pendlerströme schwellen an. „Ich erlebe den Straßenverkehr wie den Rest der Gesellschaft: als rücksichtsloser“, sagt Holger Randel. Zwölf Jahre lang war er Hamburgs Verkehrsberufungsrichter am Landgericht.