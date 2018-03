Agil und mit gutem Raumgefühl

Anzeige

Rüsselsheim.Hoch sitzen, Platz haben und dennoch wendig durch die Stadt wedeln – wer solch ein Fahrzeug sucht, kann sich vielleicht mit dem Opel Crossland X anfreunden. Der Nachfolger des Vans Meriva macht zwar mit seinen Plastikverkleidungen ganz auf Geländewagen, hat aber keinen Allradantrieb, denn seine Heimat werden Städte und Straßen der Republik sein.

Opel Crossland X Innovation 1.2 Motor: Dreizylinder-Benziner Hubraum: 1199 ccm Leistung: 96 kW/130 PS Max. Drehmoment: 230 Nm Antrieb: Vorderradantrieb, Sechs-Gang-Schaltgetriebe Höchstgeschw.: 206 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 9,1 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 5,9 l, außerorts: 4,7 l, gesamt: 5,1 l CO2-Emission: 116 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 4212 mm, Breite: 1825 mm, Höhe: 1605 mm Leergewicht: 1274 kg Kofferraum: 410 bis 1255 Liter Preis: 22 300 Euro Serienausstattung: Elektrische Fensterheber, Klimaautomatik, Komfortsitze vorne mit Stoff-Leder-Nachbildung, Leichtmetallräder, Müdigkeitswarner, Spurassistent, Verkehrsschildererkennung. se

Opel wurde in den vergangenen Jahren ziemlich gebeutelt. Obwohl permanent an spritzigen Modellen gefeilt wurde, die achtbare Erfolge erzielten. Sie verwässerten langsam den Ruf der Spießigkeit, der der Marke anhaftete wie Kleber. Und trotzdem war alles Engagement von der Angst geprägt, was dem Mutterkonzern General Motors so alles an neuen Sparmaßnahmen einfallen würde. Schon 2012 entstand daher die Überlegung, mit dem französischen PSA-Konzern – der heutige Opel-Eigentümer – Fahrzeugkonzepte zu entwickeln. Und voilà – der Peugeot 2008 und die zweite Generation des Citroën C3 Aircross sind Geschwister des Crossland X geworden.

Steht man vor dem Opel, bekommt davon natürlich nichts mit. Der Kompakte grüßt mit der markentypischen Schnauze und erinnert am Heck sogar an seinen Vorgänger. Der Testwagen steht in der gehobenen Innovation-Ausstattung parat, die Dach und Außenspiegel in Kontrastfarbe bietet – was den Crossland schick aussehen lässt. Im Innenraum untermalen die hohe Sitzposition plus große Glasflächen das gute Raumgefühl und vor allem Fahrer und Beifahrer dürfen sich über eine sehr luftige Atmosphäre freuen.