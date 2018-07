Akku-Geräte erleichtern Alltag

Anzeige

Schwetzingen.Ein sicherer Sitz, eine einfache Bedienung und gute Handhabung – diese Kriterien belegen die ersten drei Plätze, wenn es darum geht, ein Hörgerät zu bewerten. „Für uns ist es selbstverständlich, Kunden nur solche Geräte an die Hand zu geben, die mit diesen Eigenschaften punkten“, erklärt Jörg Schreiber. Der Inhaber von Froschgassen Hörgeräte Akustik denkt natürlich auch darüber hinaus und weiß, mit welchen technischen Raffinessen die neuen Modelle aufwarten.

Sprachverstehen verbessert

Ihr Tipp: Hörgeräte mit einem Akku. „Die Hörqualität ist bei diesen Geräten sehr gut“, sagt Kristin Schreiber und meint damit vor allem das Sprachverstehen, denn gerade das sei häufig erschwert, da eben alle Geräusche verstärkt werden.

Die Akkugeräte werden am Abend in die Ladestation gestellt und am Morgen mit voller Leistung entnommen. Das Wechseln von Batterien entfällt somit ganz. „Wir beraten gern und geben ein kostenfreies Testgerät für zu Hause mit“, erklärt Kristin Schreiber, die zugleich zum Hörtest einlädt. cat