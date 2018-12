Aktion für Orgelsanierung

Rechtzeitig zu Weihnachten bringt die Evangelische Gemeinde an der Peterskirche in Zusammenarbeit mit dem Weingut Schröder und Getränke Müller vier neue Sorten ihres Orgelweins heraus: Riesling trocken, Weißer Burgunder, Sauvignon Blanc und Spätburgunder, alle vom Lützelsachsener Stephansberg. Mit dem Verkaufserlös wird die anstehende General-Sanierung der großen Orgel in der Peterskirche unterstützt. Das Etikett hat (wie schon bei der ersten Auflage des Orgelweins) wieder Peter Jochim beigesteuert. Den Wein kann man ab sofort im Stammsitz von Getränke Müller in der Alten Landstraße 42 erwerben, außerdem sonntags nach Gottesdiensten in der Peterskirche. Für die Orgelsanierung liegen inzwischen Angebote mehrerer Orgelbauer vor. Zur Zeit laufen die Auswertungsgespräche mit dem Evangelischen Oberkirchenrat. Die Gesamtmaßnahme wird sich auf rund 300 000 Euro belaufen. Der Eigenanteil, den die Gemeinde selbst aufbringen muss, wird bei etwa 140 000 Euro liegen. wn

