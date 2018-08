Aktionen und Angebote in der City

Klimaschutz durch Energieeinsparung, das wird ein immer wichtigeres Zukunftsthema. Zum neunten Mal werden in Weinheim am Samstag, 29. September, unter der Leitung des kommunalen Energieteams viele Aktionen und Angebote in einem „Energietag“ gebündelt – auf dem Dürreplatz mitten in der City. „Damit wollen wir noch mehr Menschen direkt erreichen und deutlich machen, dass jeder einzelne seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann“, erklärt Patrick Walter, bei dem im Weinheimer Rathaus die Fäden zusammenlaufen.

Der Energietag am 29. September wird von 10 Uhr bis 16 Uhr gehen, insgesamt werden zehn Teilnehmer ihre Produkte, Beratungen und Argumente beisteuern: Neben der Stadt Weinheim selbst sind es die Regionale Klimaschutzagentur KLiBA mit dem Sanierungsmobil Baden-Württemberg , die Firma Radsport Bergstraße, Weygoldt-Haustechnik, die Stadtwerke Weinheim, die WMG Energieberatung, die Verkehrsbetriebe rnv und der Verkehrsverbund VRN, die Abfallverwertungsgesellschaft AVR, die Energiegenossenschaft Hohe Waid sowie der Runde Tisch Energie.

Ladestationen für E-Autos

Die Stadtwerke Weinheim informieren beispielsweise über ihre neuartigen Ladesäulen für E-Fahrzeuge. Sie sind die ersten ihrer Art in Deutschland, die mit einem Abrechnungssystem ausgestattet sind, „das Schluss macht mit der leidigen Kartendiskussion“, wie Peter Krämer erklärt. Die Ladesäule hat lediglich eine Bluetooth-Schnittstelle. Über diese Funktechnik kann der Nutzer sein Smartphone mit der Ladesäule verbinden. Die Stadtwerke arbeiten dabei mit dem Mannheimer Start-up „PowerJAMES“ zusammen. Über eine App können Nutzer die entsprechende Ladedauer von mindestens 30 Minuten bis maximal drei Stunden eingeben. Abgerechnet wird im Anschluss über den Online-Bezahldienst PayPal.

Die App können sich Besucher der Weinheimer City übrigens über eine kostenlose Internetverbindung herunterladen, weil die Stadtwerke an den wichtigen Plätzen der Innenstadt für freies WLAN sorgen – so auch am Dürreplatz. Wer das Angebot nutzen möchte, muss or Ort das Netzwerk City WLAN auswählen und den Internetbrowser starten. Dann gelangt er auf eine Seite der Stadtwerke. Stimmt er den Nutzungsbedingungen zu, kann er sofort lossurfen, ganz ohne Registrierung. Nach fünf Tagen läuft der Zugang automatisch ab und kann durch erneute Zustimmung wieder aktiviert werden. red

