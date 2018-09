Aktuelle E-Bike-Generation

Mit Olek’s Radsport verfügt Einhausen über einen weiteren Spezialisten am Ort. 36 Jahre Erfahrung auf und mit Zweirädern sowie bis zu 400 Fahrräder von 175 Marken im Showroom machen Olek’s Radsport zu dem Fahrrad-Fachgeschäft im Kreis Bergstraße.

Als E-Bike-Center Bergstraße stellt Lars Oleknavicius am verkaufsoffenen Sonntag das Elektro-Fahrrad in den Mittelpunkt. Sowohl am Samstag (9 bis 15 Uhr) und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr steht der E-Bike Truck vor den Geschäftsräumen an der Mathildenstraße und präsentiert die neueste E-Bike Generation zum Testen vor Ort.

Bezüglich der Gestaltung und des Designs, aber auch hinsichtlich der Motorleistung ist die Auswahl inzwischen ausgesprochen groß und variantenreich.

Außerdem können die Besucher anlässslich des verkaufsoffenen Sonntags auch attraktive Aktionspreise zum Saisonfinale erwarten. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018