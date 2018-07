Anzeige

bRÜHL.„Alles für die Frau“, bringt Helga Fassl ihr Angebot auf den Punkt. Und so vereint sie all das in ihrem Geschäft, was das Herz einer Frau höher schlagen lässt – von Kleidung über Schuhe bis hin zu Accessoires wie Taschen und Schmuck. „Momentan sind Kleider sehr gefragt“, erzählt Helga Fassl und verweist auf die breite Auswahl, die sie bereithält. „Dabei darf es auch gern etwas bunter sein, etwa in Pink oder Rot. Weiß ist aber genauso beliebt und passt immer wunderbar in die Urlaubsgarderobe.“

Welche Farbe, welche Form?

Betritt eine Kundin das Geschäft, stehen die Inhaberin und ihre Mitarbeiterinnen, Nadine Sieron und Nadine Paderi, ihr gern für eine umfassende Beratung zur Seite. „Ich frage zunächst nach den eigenen Vorstellungen. Welche Farbe, welche Form? Dann schauen wir, welches Kleidungsstück die eigenen Vorzüge am besten zur Geltung bringt“, erklärt Helga Fassl. Die meisten Kunden kennt sie bereits seit Jahren und weiß um ihre Vorlieben. „Es geht hier sehr persönlich zu“, sagt die Inhaberin, die schon beim Auspacken neuer Lieferungen erahnt, welches Kleidungsstück welchen Kunden gefällt.

Neben der Kleidung steht auch die Kosmetik hoch im Kurs, allen voran die medizinische Fußpflege. Dabei werden die Nägel gekürzt und in Form gebracht sowie die Hornhaut reduziert. „Und zum Abschluss gibt es eine Fußmassage“, sagt Fassl. Auf Wunsch werden die Fußnägel lackiert – die Nägel an den Händen natürlich auch. Gefragt sind auch Gel-Nägel in allen Wunschfarben.