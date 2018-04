Alles ist hier recht normal – zu normal

Anzeige

Literaten entdecken die deutsche Provinz. Das ist nicht erst seit Julie Zehs Bestsellerroman „Unterleuten“ offensichtlich. Lange Zeit waren die Befindlichkeiten der Latte Macchiato-Großstädter weit spannender. Doch der Zeitgeist hat sich gedreht. Verankerung, Rückbesinnung, Selbstvergewisserung sind angesagt, und so ist es wenig erstaunlich, dass die vernachlässigte Provinz auch literarisch wieder in den Fokus rückt. In Jan Böttchers „Das Kaff“ ist die Provinz eine norddeutsche Kleinstadt.

Vor langer Zeit hat Michael Schürtz diese Stadt verlassen, weil ihm hier alles zu eng wurde. Er ging zum Studium nach Berlin, wurde Architekt, lebte mit Künstlern und anderen hippen Typen zusammen. Nun kehrt er als Bauleiter für einen Großauftrag in seinen Heimatort zurück, und ob er will oder nicht, ist er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Und mit einer Gegenwart, mit der er fremdelt und der er sich erst langsam annähert.

Unsympathische Hauptfigur

Der Roman ist ganz aus Sicht des nicht gerade sympathischen Protagonisten geschrieben. Schürtz kommt mit der überheblichen Allüre des abtrünnigen Provinzlers, der sich in der Großstadt so was wie Weltläufigkeit antrainiert hat, in eine Heimat zurück, für die er nichts als Spott übrig hat. Er mokiert sich über das anspruchslose lokale „Käsblatt“ („Missgeschicke statt Katastrophen, Lackschäden statt Diktatur“), mäkelt an seiner ehemaligen Fußballmannschaft herum, der er Kampfgeist abspricht. Unterschlupf findet er bei seinem ehemaligen Schulfreund Greg, dem er die Bude verqualmt.