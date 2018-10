Alles rund ums Holz

Wer sich in seinen vier Wänden vor allem mit dem natürlichen Werkstoff Holz umgeben möchte, ist beim Handwerksbetrieb von Thomas Fath bestens aufgehoben.

Ob individuelle Anfertigung oder vorgefertigte Bauelemente, der Fachmann in Sachen Holzverarbeitung kümmert sich sowohl um den fachgerechten Innenausbau als auch um Projekte rund ums Haus. Sei es das kleine Gartenhäuschen, der schmucke Wintergarten oder die schützende Überdachung.

Am Stand in der Melibokushalle präsentiert Fath eine Auswahl an Innentüren, sowie aktuelle Muster für den Parkett- oder Laminatboden. js

