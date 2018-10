Zu den vor allem bei den kleinen Gästen beliebten Ausstellern auf der Gewerbeschau gehört das Bickenbacher Fachgeschäft Spiel- und Schreibwaren Spreng. In der Melibokushalle wird sich am Wochenende aber alles um das Spielen drehen. „Alles was Spaß macht“, so umschreibt Manuela Fetzer ihr Angebot am Ausstellungsstand.

Ein besonderer Hingucker wird die Schauanlage einer Märklin-Modelleisenbahn sein, aber auch eine große Auswahl aus dem umfangreichen Spieleangebot für 0- bis 99-Jährige wird präsentiert. An einem Lego-Spieltisch können die kleinen Besucher ihre Kreativität beim Bauen ausleben, außerdem gibt es Lego-Produkte zum Sonderpreis.

Aktionspreise werden auch bei den Revell-Bausätzen für Kinder angeboten, und da es bis zum Start der Adventszeit nicht mehr lange dauert, können bei Spielwaren Spreng schon die ersten Adventskalender gekauft werden.

Auch Glückgöttin Fortuna ist vor Ort und verhilft dem einen oder anderen Ausstellungsbesucher beim Drehen am Glücksrad möglicherweise zu einem Sofortpreis oder einem Gutschein.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018