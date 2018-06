Als Aldag gezogen wurde und Buchmann überraschte

Anzeige

Die Region Bergstraße/Odenwald lebt und liebt den Radsport. Unvergessen sind die Deutschen Meisterschaften im Jahr 2000 in Heppenheim und 2015 in Bensheim – mit einem Zeitfahren in Einhausen. Dass die Großveranstaltung in der Weschnitzgemeinde ein großer Erfolg werden wird, daran bestehen keine Zweifel.

Im Jahr 2000 säumten zehntausende Menschen die Strecke rund um Heppenheim, besonders die Anstiege am Vordersberg in Erbach mit knackigen 18 Prozent Steigung setzte den Profis zu. Beim Nachfahren der Strecke mussten auch unserer Fahrer die Herausforderung annehmen und waren sichtlich froh, als sie oben angekommen waren.

Vor 18 Jahren war es der beliebte Telekom-Profi Rolf Aldag, der – quasi als Wiedergutmachung für die Streichung aus dem Toure-de-France-Aufgebot – den Meistertitel von seinen Teamkollegen mustergültig vorbereitet bekam. Allen voran Jan Ullrich führte Aldag immer wieder an die Spitze heran. Am Ende hatte der als treuer Helfer bekannte Aldag auf der Zielgeraden in der Tiergartenstraße die Nase vorne und jubelte mit den Fans.