Alte Anlagen werden wieder flott gemacht

Auch in den heimischen vier Wänden schreitet die Automatisierung zunehmend voran – immer häufiger wird das ganze Haus vernetzt, und elektrische Anlagen können auch aus der Ferne bedient werden.

Da ist es von Vorteil, wenn man einen Fachmann zur Seite hat, der sich auskennt. Beim Elektromeisterbetrieb von Joachim Zahlten ist das der Fall. Er kennt sich aber nicht nur mit der modernen Technik aus, er ist auch ein Spezialist für die elektrischen Anlagen in Altbauten. Aus alt mach neu ist für ihn kein Hexenwerk.

Auch die Ergänzung vorhandener Anlagen gehört zum Leistungsspektrum, ebenso wie die Installation von Türsprechanlagen. Seine Dienstleistung bietet der Elektromeister nicht nur privaten Haushalten an. Auch Industrie- und Gewerbemontagen füllen sein Auftragsbuch.

Am Stand in der Melibokushalle werden sich die Besucher vor allem über das vielfältige Angebot an Lichtschaltern sowie über Sprechanlagen informieren können.

Außerdem wird eine Bilderpräsentation Beispiele zeigen, wie aus alten elektrischen Anlagen neue werden können,.

Informieren kann man sich natürlich über das ganze Leistungsspektrum der Elektromontage Zahlten GmbH, zu dem auch die Sicherheitstechnik oder die inzwischen schon gängige Beleuchtung mit der LED-Technik zählt. js

