Alte Nummern mit neuem Esprit

Bensheim.Er hat es immer noch drauf: Chris Thompson. Der 70-Jährige gilt als einer der besten britischen Rocksänger – die Bestätigung dafür lieferte Christopher Hamlet Thompson mit einem starken Auftritt am Donnerstagabend im ziemlich vollen Musiktheater Rex. Thompsons Stimme ist eine weltweit bekannte Marke. Er schmetterte einige der größten Hits der Manfred Mann’s Earth Band, deren Frontmann er rund 20 Jahre lang war.

Beim Gig in der alten Güterhalle verlieh Thompson seinem Gesang in vielen Passagen eine gefühlt neue Note: mehr Blues, mehr Rock, mehr Charakter und dadurch noch mehr Authentizität. Der Earth-Band-Klassiker „For You“, von Thompson nur mit Keyboard-Begleitung performt, wurde so zum intensivsten Klangerlebnis des Abends. Großartig.

Mit der Wikinger-Combo am Start

Wie in den vergangenen Jahren war Thompson wiederum mit seiner norwegischen „Wikinger“-Combo im Rex am Start. Während Frank Hovland (Bass) und Zsolt Meszaros (Drums) für den Groove sorgten, war Gunnar Bjelland (Keyboard) für die progressiv-sphärischen Momente verantwortlich.

Mads Eriksen rockte das Haus mit seinen mitreißenden Gitarren-Soli. Chris Thompson brillierte in Bensheim nicht nur mit seinem Organ, sondern übernahm bei einigen Songs ziemlich beeindruckend den Part der Chef-Gitarre. Zum Gesamtbild der exzellenten Show trug eine aufwendige Lichtshow bei, die die Bühne im Rhythmus und in der Stimmung der Musik in wunderbare Farben tauchte.

Natürlich hatten die fünf Jungs jede Menge Mega-Tracks aus dem beinahe unendlich scheinenden Earth-Band-Reservoir im Gepäck. „Mighty Quinn“, „Davy’s on the Road again“ oder „Blinded by the Light“, die allesamt lautstark vom Publikum gefeiert wurden. Aber wie bei „For You“ verpasste die Formation den alten Nummern mit kleinen Kniffen neuen Esprit. Ein Solo an unerwarteter Stelle, ein überraschender Tempowechsel oder manchmal nur in Nuancen veränderte Stimmlagen waren spannende spielerische Abwandlungen, die etwa „Father of Day“ in neuem Glanz strahlen ließen.

Monströses Rock-Epos

Dass Thompson und der Rest der Gang Blues-Rock können, wurde bei „Whole lot to give“ deutlich. Das Lied startete, betont durch Thompsons Spiel auf der Mundharmonika, beinahe als reiner Südstaaten-Blues und bewegte sich durch die zunehmende Dominanz von Eriksens Gitarre immer mehr in Richtung monströses Rock-Epos.

Psychedelisch-progressiv wurde es bei „Angels at my Gate“, bei dem das Musiktheater durch Keyboard und Licht in einen mystischen klanglichen und optischen Mantel gehüllt wurde. In die Nacht entließ Thompson das begeisterte Publikum im Rex mit „You’re the Voice“ (John Farnham), das er selbst mitkomponiert hat, und „Davy’s on the Road again“.

Wie üblich, wenn Thompson in Bensheim vorbeischaut, spendete er auch bei dieser Visite einen Geldbetrag für eine in der Region ansässige Hilfsorganisation. Im Vorjahr unterstütze er ein Obdachlosen-Projekt, diesmal ließ er dem Bensheimer Verein „Arche Noah Teneriffa“, der sich für den Tierschutz auf der kanarischen Insel engagiert, eine finanzielle Zuwendung zukommen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018