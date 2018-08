Alternativen im Sturm

Anzeige

Sechs Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen und 47:4-Tore – das war die durchaus positive Bilanz des SV Sandhausen in der Vorbereitung auf die siebte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Vorzeichen für einen ordentlichen Saisonstart bei der Sportvereinigung Greuther Fürth standen gut, doch dann folgte das böse Erwachen: 1:3 hieß es nach dem Schlusspfiff – und das, obwohl Sandhausen über weite Strecken der Partie ruhiger und souveräner auftrat. Doch am Ende stand die Truppe von Trainer Kenan Kocak ohne etwas Zählbares da. „Wenn man die Kompaktheit verliert, dann ist es gegen jede Mannschaft schwer“, versuchte sich Philipp Klingmann, der sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen hatte, in Erklärungsansätzen.

Dennoch: Auf der gezeigten Leistung in Fürth lässt sich aufbauen. „Das Schöne ist doch, dass es in einer Woche schon wieder weitergeht“, will Torhüter Marcel Schuhen, der den Vorzug vor der Leverkusener Leihgabe Niklas Lomb bekam, das Spiel schnellstmöglich abhaken.

Hamburg lautet der nächste Gegner. Ein Kontrahent, der allein schon in finanzieller Hinsicht mehrere Stufen über dem SV Sandhausen steht. Aber schon die vergangene Saison hat gezeigt, dass die Leistungsdichte im Unterhaus sehr groß ist. Das haben die Hamburger am ersten Spieltag am eigenen Leib erfahren müssen. Da verloren die Nordlichter im Derby gegen Holstein Kiel mit 0:3. „Das wird ein ganz anderes Spiel“, ist sich Schuhen sicher, „Hamburg ist der Bundesliga-Dino, der abgestiegen ist und der HSV hat mehr Druck. Wir werden uns darauf vorbereiten und dann ist es letztendlich eines von 34 Spielen. Aber wir freuen uns darauf, den HSV bei uns begrüßen zu dürfen.“