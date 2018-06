Amalgam ist künftig für Kinder verboten

Anzeige

Zahnärzte sollen bei Kindern und Schwangeren vom 1. Juli an nur noch in absoluten Ausnahmen den quecksilberhaltigen Füllstoff Amalgam einsetzen. Das sieht eine EU-Regelung vor. Die EU verfolgt das Ziel, die Quecksilber-Nutzung einzudämmen. Zwar werden Amalgam-Füllungen für Patienten für ungefährlich gehalten. Kritiker wecken aber immer wieder Zweifel. Vor allem verweisen sie auf Gesundheitsrisiken bei der Verarbeitung und der Entsorgung. Der Einsatz von Amalgam ist Experten zufolge in Deutschland seit Jahren rückläufig. Im Bild: Eine Siebenjährige wird von einer Zahnärztin behandelt.