AMG A 35 leistet 306 PS

Stuttgart.Ein knappes Jahr nach dem Start der neuen Generation der A-Klasse gibt es den kompakten Mercedes jetzt auch als AMG A 35. Mit 225 kW/306 PS wird er zum neuen Spitzenmodell in der Baureihe und mit einem Preis von 47 529 Euro zugleich zum neuen Einstiegsmodell für die Palette des Werkstuners AMG. In Fahrt bringt den A 35 der gleiche 2,0-Liter-Benziner, der auch im A 250 zum Einsatz kommt. Durch das AMG-Tuning legt er aber 60 kW/82 PS an Leistung zu und ist entsprechend flotter unterwegs. Serienmäßig mit Allradantrieb und Doppelkupplung bestückt, schafft er den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,7 Sekunden, wird aber bei 250 km/h abgeregelt. Den Verbrauch gibt AMG dabei mit 7,3 Litern und den CO2-Ausstoß mit 167 g/km an.

Bremsen nachgeschärft

Für immerhin rund 9000 Euro Preisaufschlag auf den A 250 4matic bietet AMG aber nicht nur den stärkeren Motor. Sondern die schnellen Schwaben haben zudem Fahrwerk, Lenkung und Bremsen schärfer abgestimmt und das Design überarbeitet sowie einen markanten Flügel am Heck angebracht. tmn

