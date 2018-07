Anders als alltäglich

Anzeige

In Zeiten, in denen alle auf den Diesel schimpfen und nach sparsamen Benzinern oder Elektromodellen schreien, bietet Jaguar zwar beim XF keinen Stromer, dafür aber einen neu entwickelten Otto-Motor an. Ingenium heißt er und liefert 250 PS Leistung. Im neuen Jaguar-Land-Rover-Motorenwerk Wolverhampton wird das Aggregat – übrigens zusammen mit den Dieseln – produziert. Und so ein wenig rau wie ein Selbstzünder gibt er sich auch beim Anlassen – ein Schütteln beim Anspringen der Start-Stopp-Automatik inklusive. Doch dann spielt der Zweiliter alle seine Trümpfe aus. Er bewegt den XF leichtfüßig und ist sehr sparsam, wenn man den Gasfuß zügelt. Sieben Liter im Testbetrieb sind für einen Benziner seiner Klasse ein sehr guter Wert.

Armband ersetzt Schlüssel

Im Jaguar XF Sportbrake feiert ein neues Reinigungssystem für den Innenraum Premiere. Dazu wird Luft aus der Klimaanlage über einen Ionisator geleitet, der Keime und Gerüche reduzieren soll. Und tatsächlich herrscht auf den Fahrten keine dicke Luft – selbst im Tunnel nicht. Einen Gag bietet Jaguar mit dem wasserdichten und stoßfesten „Activity Key”. Das Kunststoffarmband ersetzt den Autoschlüssel, wenn es an den Strand oder zum Wandern geht. Dass der Kauf eines Jaguars kein Schnäppchen wird, überrascht nicht. Dennoch liegen die 43 960 Euro Einstiegspreis für einen 163 PS-Turbodiesel deutlich unter dem, was die Konkurrenz abruft. Die Blicke der Passanten gibt es gratis dazu.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.07.2018