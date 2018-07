Angebot der Teilzeitstromer wächst

Anzeige

Und ab Frühjahr sorgen auch in Range Rover und Range Rover Sport ein E-Motor und ein Pufferspeicher im besten Fall rund 50 elektrische Kilometer. Porsche setzt nicht nur auf den Cayenne, sondern bietet den Panamera in gleich zwei Versionen als Plug-in an. BMW bietet die Technik für 3er, 5er, 7er und X5 an. Audi will es nicht beim teilelektrischen Erstling A3 E-Tron und dem Q7 E-Tron als aktuell einzigem Plug-in-Hybrid mit Diesel belassen. Chefentwickler Peter Mertens will bis 2025 rund 20 Modelle mit elektrischem Antrieb starten, viele davon als Plug-in-Hybrid.

Die Kompakten legen nach

Auch sein Mercedes-Kollege Ola Källenius bricht eine Lanze für die Technologie. Dafür hat Mercedes einen Baukasten entwickelt, zu dem auch eine in der Neungang-Automatik integrierte E-Maschine und ein Akkupaket zählen. „Das lässt sich mit nahezu allen Motoren und Modellen kombinieren.“ In der S-Klasse etwa mit einem V6-Benziner, in der E- und der C-Klasse im Lauf des Jahres mit einem Diesel. Diesseits der Oberklasse ist das Angebot dagegen eher dürftig, weil dort der CO2-Vorteil nicht ganz so groß ist. Doch auch bei den Kompakten wächst die Auswahl: So bietet VW den Golf GTE auch mit Kabelanschluss, aus Korea kommen Hyundai Ioniq und Kia Niro sowie der Kia Optima. Und zumindest in kleiner Serie bekommt auch der Hybrid-Pionier Toyota Prius gegen Aufpreis eine größere Pufferbatterie für 50 Kilometer elektrische Reichweite. Außerdem bietet die BMW-Gruppe die ungleichen Zwillinge 2er Active Tourer und Mini Countryman als Plug-in an.

Auch Peugeot und Citroën haben das Potenzial entdeckt. Sie wollen noch vor dem Ende der Dekade die ersten Plug-in-Modelle etwa im 508 auf den Markt bringen. Der chinesische Newcomer Lynk&Co will gleich gar keine Autos mit konventioneller Technik mehr anbieten, wenn er 2020 nach Europa kommt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018