Angriffe auf türkische Einrichtungen nehmen zu

Die Zahlen sind alarmierend: Im noch jungen Jahr 2018 haben Polizeibehörden nach Angaben des Bundesinnenministeriums von dieser Woche bereits 37 Angriffe auf türkische Moscheen, Kulturvereine oder Restaurants registriert. 2017 waren es nur 13. Unser Bild zeigt die Koca-Sinan-Camii-Moschee in Berlin-Reinickendorf nach einem Brandanschlag Mitte März. Auch in Ulm wurden diese Woche zwei Brandsätze gegen ein Wohnhaus geworfen, in dessen Hinterhof sich eine Moschee befindet. Der deutsch-türkische Islamverband Ditib verlangt eine schnelle Aufklärung der Straftaten.