Antarktis-Eis schwindet immer schneller

Die Antarktis verliert Hochrechnungen zufolge zunehmend schneller an Eis. Waren es von 1992 bis 2012 durchschnittlich etwa 76 Milliarden Tonnen pro Jahr, lag das Mittel zwischen 2012 und 2017 bei 219 Milliarden Tonnen jährlich – fast dreimal so viel. Insgesamt ließ das schmelzende Eis den weltweiten Meeresspiegel zwischen 1992 und 2017 um 7,6 Millimeter steigen. Klar ist: Die weitere Entwicklung in der Antarktis wird sich auf den Klimawandel auswirken. Forscher mahnen: Entscheidungen im Klimaschutz, die im nächsten Jahrzehnt getroffen werden, bestimmen in welche Richtung es geht.