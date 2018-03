Anti-Waffenbewegung gewinnt an Fahrt

19.02.2018, USA, Los Angeles: Mütter demonstrieren mit Schildern gegen Waffengewalt. Hunderte Menschen haben im Zuge des Massakers an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, am 14.02.2018, strengere Kontrollen und eine Ausweitung von Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Waffen gefordert. Foto: Richard Vogel/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© dpa, Richard Vogel, AP