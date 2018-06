Anwohner melden Gasgeruch

Anzeige

Kurzer Schreck am Samstagmorgen: Während wenige Straßen weiter kräftig auf dem Flohmarkt beim Stahlbadfest gestöbert wurde, meldeten Anwohner im Schlehdornweg der Feuerwehr Weinheim Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus.

Der Rüstzug der Abteilung Stadt fuhr das Gebäude an. Mit einem Gasmessgerät wurde die betroffene Wohnung kontrolliert. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden – kein Gasaustritt. Nach kurzer Zeit konnten sämtliche Familien wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bereits am Freitag war die Feuerwehr in die Weststadt gerufen worden. Die Brandmeldeanlage am Multzentrum hatte ausgelöst. Auch dort handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm. WN