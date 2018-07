Arbeitgeber nehmen mehr Rücksicht auf Familien

Anzeige

Unternehmen in Deutschland werden familienfreundlicher. Der Anteil der Betriebe mit entsprechenden Maßnahmen erhöhte sich seit dem Jahr 2002 von sechs auf 16 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg und der Frankfurter Goethe-Universität hervor. In den 16 Jahren führte die Politik Unterstützungen ein, beispielsweise der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, der Kinderzuschlag oder das Elterngeld. Außerdem verdreifachte sich der Anteil der Firmen fast, die Kinderbetreuung oder andere familienfreundliche Maßnahmen anbieten.