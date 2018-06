Arbeitnehmer sollen Recht auf Brückenteilzeit bekommen

Anzeige

Eine Million Beschäftigte wollen ihre Arbeit reduzieren. Ein neues Gesetz könnte helfen: Arbeitnehmer sollen ein Recht auf die Rückkehr von einer Teilzeitstelle in Vollzeit erhalten. Die vereinbarte Arbeitszeit soll für ein bis fünf Jahre verringert werden können. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschloss diese Woche das Bundeskabinett. Bei Beschäftigten, die in Teilzeit sind und mehr arbeiten wollen, soll der Arbeitgeber demnach beweisen müssen, wenn kein passender Arbeitsplatz frei ist. Das Gesetz soll nun das parlamentarische Verfahren durchlaufen und vom 1. Januar 2019 an gelten.