Auch am Sonntag Tanz mit Live-Musik

Gronau.Sie ist eine der letzten Kerweveranstaltungen in den Bensheimer Stadtteilen, der nur noch die Kerb in Schwanheim (3. bis 5. November) folgt. Trotz des späten Datums konnte sich das Gronauer Kerwevolk in den vergangenen Jahren immer über fantastisches Spätsommerwetter freuen.

Möglicherweise hängt es ja mit dem Patron der Gruneme Kerb zusammen, denn hier legt der katholische Heilige St. Gallus mit seinem Namenstag am 16. Oktober die Kerb fest. Und da besagt die Bauernregel „Einem trockenen Gallustag ein trockener Sommer folgen mag“. Gerade in diesem Sommer hat sich das ja deutlich bewahrheitet und könnte sich wohl auch 2019 wiederholen.

Aber Kerb wird in Gronau bei jedem Wetter gefeiert und in diesem Jahr gibt es keine Konkurrenzveranstaltung, denn die Auerbacher haben ihre Kerb gerade hinter sich.

Im Mittelpunkt des viertägigen Traditionsfestes vom 19. bis 22. Oktober stehen wieder das gesellige Beisammensein mit Live-Musik und Tanz im Dorfgemeinschaftshaus.

Hier startet das Vergnügen am Freitagabend mit der Discoparty mit DJ „4 Finger Joe“. Am Samstag ist dann Kerwetanz für Alt und Jung angesagt. Aufspielen wird die Band „Sunshine Music“.

Auch am Sonntag (21.) wird Live-Musik zum Kerwetanz geboten. „Der singende Landwirt“ aus Raidelbach ist ein Garant für einen stimmungsvollen Abend.

Der Kerwemontag wird ebenfalls musikalisch, denn zum Frühschoppen mit Mittagessen gibt es ab 11 Uhr auch wieder das beliebte Volksliedersingen mit Ludwig Böhm.

Höhepunkt der Gruneme Kerb ist alljährlich der Kerweumzug und die anschließende Kerweredd am Dorfgemeinschaftshaus. Ab 14 Uhr werden die etwa 20 Zugnummer vom Unterdorf ins Oberdorf ziehen, bevor sich im Anschluss das Kerwevolk auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus versammelt. Mit Spannung wird darauf gewartet, wer es wieder in die Kerweredd von Kerweparre Eric Franke geschafft hat. Assistieren wird ihm – wie in den vergangenen Jahren – Mundschenk Philipp Dingeldey.

Musikalisch begleitet wird der Kerwespruch von der Trachtenkapelle Lindenfels, die den sonntäglichen Kaffeenachmittag mit leckerem hausgemachten Kerwekuchen mit „Ourewelle’ Bloosmusigg“ umrahmen wird. js

