Auf 19-Jährigen eingestochen

Aschaffenburg.Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männer, in deren Verlauf ein 24-Jähriger auf seinen Kontrahenten einstach, ist es am Dienstagabend in Aschaffenburg gekommen. Der Tatverdächtige wurde wenig später festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 19 Uhr gerieten zwei Brüder mit einem jungen Mann in Streit um die Ex-Freundin eines der Beteiligten. Der Streit endete in einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 24-Jähriger, vermutlich mit einem Taschenmesser, auf seinen Kontrahenten eingestochen hat. Der 19-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einer Stichverletzung im rückwärtigen Oberkörperbereich in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige flüchtete vom Ort des Geschehens und wurde noch im Laufe des Abends im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen, die hinsichtlich eins versuchten Totschlags geführt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der im Landkreis Aschaffenburg wohnende Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen anordnete.