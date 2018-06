Auf den Spuren des Nachtwächters

Anzeige

Im Schein der Laterne nimmt der Weinheimer Nachtwächter Matthias Stieber seine Gäste mit auf eine Zeitreise in das historische Weinheim. Inmitten der wunderschönen Fachwerkidylle des Gerberbachviertels berichtet er von Bürgern und Beisassen, Henkern und Hübschlerinnen.

Im Quartier der wohlhabenden Rotgerber und bescheidenen Weißgerber werden die alten Berufe wieder lebendig, nur der durchdringende „Duft“ durch Abdecker, Leyer und Färber bleibt uns heute erspart.

Die Führung findet statt am Mittwoch, 20. Juni, um 20 Uhr. Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen. Die Führung dauert circa eine Stunde. Anmeldung bei der Tourist-Information, Marktplatz 1, Telefon 06201/82 610 oder per E-Mail: tourismus@weinheim.de wn