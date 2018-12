Auf den Spuren von Theodor Fontane

Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane können sich Literaturfreunde in Berlin und Brandenburg auf die Spuren des deutschen Schriftstellers begeben. Der RBB hat eine App entwickelt, die Orte in der Region mit seinem Leben und Werk verbindet. Zu jedem Ort gibt es Audios oder Videos, ein passendes Stück Originaltext sowie Zitate, teilte der Sender mit. Die App steht seit gestern für Android und iOS im App Store unter „Fontane“ zum kostenlosen Download bereit. Bisher seien bereits 120 Orte enthalten, hieß es – von Caputh über Neuruppin und Bad Freienwalde bis in die Berliner Innenstadt. Im Jubiläumsjahr soll das Angebot weiter wachsen. Am 30. Dezember 2019 jährt sich Fontanes Geburtstag zum 200. Mal. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.12.2018