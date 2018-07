Auf der Suche nach dem Sonnenplatz

Anzeige

Die Welt ist in Turbulenzen. Die Nachkriegsordnung löst sich auf, neue beunruhigende Allianzen entstehen, Europa ist zerstritten und in der Defensive, rechtsextreme Parteien und autoritäre Regime sind im Aufwind. Die gesellschaftliche Unruhe und pessimistische Weltsicht schlägt sich inzwischen auch in der Literatur nieder. Auffallend viele dystopische Romane finden sich im Herbstprogramm der Verlage. Eine Auswahl: Bei Klett-Cotta erscheint als „Debüt des Jahres“ im August Christian Torklers „Der Platz an der Sonne“.

Darin stellt er die Welt auf den Kopf: Nicht Europa, sondern Afrika ist hier der Sehnsuchtskontinent, der viele Flüchtlinge anzieht. Während Europa arm und zerstritten vor sich hin dümpelt, blühen und gedeihen die afrikanischen Staaten. Torkler geht dabei von einer alternativen Nachkriegsgeschichte aus: Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zu einem weiteren Krieg zwischen West und Ost, der Europa ausgeblutet und Deutschland zersplittert in sechs Einzelstaaten zurücklässt. Wichtige Industrien werden nach Afrika ausgelagert, Fachkräfte und das Wissen gehen dorthin verloren. In Europa dagegen herrschen Anarchie, gewalttätige Potentaten und Einparteienregime, wie man sie heute tatsächlich in vielen Staaten Afrikas findet. Im zerbombten Berlin träumt der Protagonist Joshua Brenner von einem besseren Leben.

Das kann er nur im Süden finden. Joshua wird zum Flüchtling. Torkler hat Erfahrungen aus seiner Zeit in Tansania in den Roman einfließen lassen, so etwa „wie es sich lebt, wenn das, was wir jeden Tag für selbstverständlich in Anspruch nehmen, nicht mehr selbstverständlich ist: Strom, Trinkwasser aus der Leitung oder überhaupt Wasser.“ Aber auch den Unternehmensgeist und die „beeindruckende Fähigkeit“ der kleinen Leute, mit den Schikanen des Alltags fertig zu werden.