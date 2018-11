Auf Malta wurden sie nervös

Kriege kennen kein Happy End. Und so steht auch hier schon nach knapp zehn Minuten fest: Ein Boot kann sinken. Mit einer ungewöhnlich langen, Actionsequenz beginnt die mit Spannung erwartete gleichnamige Sky-Serie. Dann erklingen die bekannten Töne des populären Soundtracks. Und schon zu diesem Zeitpunkt ist klar: „Das Boot“ nimmt sich ernst.

Ein Mammut-Projekt

Sicher: Die Serie versteht sich auch als klassisches Drama. Es geht um menschliche Schicksale, um Beziehungen untereinander. Vor allem aber ist das hier eine Kriegsgeschichte. Und schon deshalb verdient das Wagnis ein Lob. Mancher wird die Brutalität der Bilder beklagen. Aber wer das Thema ohne schicken Hochglanz angeht und damit auch das filmische Original von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981 würdigen will, der darf nicht zimperlich sein. Am 23. November startet Sky in Deutschland mit der Ausstrahlung der Serien-Neuauflage des Klassikers, der auf der Basis des gleichnamigen Romans von Lothar-Günther Buchheim entstand und Kinogeschichte schrieb.

Die Handlung setzt 1942 ein, erzählt werden parallel zwei neue Geschichten: eine an Land und eine an Bord eines U-Boots. Gedreht wurde in Prag, La Rochelle, Malta und München. Rund 40 Mann stark ist die Besatzung der U-612, die sich im Hafen von La Rochelle auf ihre Jungfernfahrt vorbereitet. Erste Konflikte werden früh offensichtlich. Denn als neuer Kaleun hat der wenig erfahrene Klaus Hoffmann (Rick Okon) das Kommando. Der ältere 1. Wachoffizier Karl Tennstedt (August Wittgenstein) hat seine Bedenken, was dessen Qualifikation betrifft.

Unter anderem auch mit an Bord: der leitende Ingenieur Robert Ehrenberg (Franz Dinda), der auf eine traumatische Vergangenheit zurückblickt. Und Oberfunkmaat Frank Strasser (Leonard Schleicher), der eher zufällig zur Mission stößt und ein Geheimnis mit sich trägt. Der Brite Tony Saint („The Interceptor“) und Johannes W. Betz („Die Spiegel-Affäre“) sind die Head-Autoren der Serie. Früh war klar, dass diesmal anders als beim Original nicht nur eine Handlungslinie erzählt werden würde. Die zweite spielt an Land, wo sich die aufkommende Résistance, der Widerstand gegen die Nazis, formiert.

Die Zweiteilung prägt den Look der Mammut-Produktion. Während die Aufnahmen an Land konventionell wirken, erinnern die Bilder aus dem Inneren des Bootes an das filmische Original: beengt, bewegt und mit dem typischen Farbstich der Innenbeleuchtung versehen. „Das Boot“ gehört nicht nur zu den teuersten, sondern auch zu aufwendigsten deutschen Serienproduktionen. „Es war physisch und psychisch fordernd“, erinnert sich Rick Okon, der als Kapitänleutnant in die Fußstapfen von Jürgen Prochnow tritt. tsch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018