Auf Ritterpfaden und mit loderndem Licht

Die dicken Mauern der Burgruine Windeck in Weinheim – es ist die älteste Burg der Badischen Bergstraße – raunen geheimnisvolle Geschichten von den Menschen, die früher dort gelebt haben. Gab es einen Geheimgang? Welchen Weg versuchten Feinde zu nehmen, um die Burg zu erobern? Wie spielte sich das Leben im Mittelalter ab?

Auf den Spuren dieser Geschichte(n) wandern Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren, wenn sie sich in Weinheim an einer der Führungen beteiligen, die von den Tourist-Info besonders für diese Altersgruppe aufbereitet worden sind. „Führungen für kleine Forscher“ sind im Faltblatt „Weinheim führt“ besonders ausgewiesen.

„Auf Ritterpfaden die Burgruine Windeck erobern“, so lautet der Titel einer Führung. Sie beginnt am Marktplatz und führt hinauf zum alten Gemäuer. So gibt es einige Angebote, die natürlich in der Ferienzeit besonders nachgefragt sind; so spannend wie ein kleiner Urlaub.

Weinheims Altstadt kindgerecht erkunden, ist der Klassiker unter den Führungen – sie wird gerne für Kindergeburtstage gebucht. Das Schloss und den Schlosspark mit seinen uralten Bäumen können die Kids ebenfalls buchen; geheimnisvoll wird es, wenn es mit Fackeln und im Feuerschein zu Weinheims Sagen geht.

Eine ganze Reihe von Kinderveranstaltungen bietet auch das Museum der Stadt, eine ist mit einer Altstadtführung verbunden und heißt vielsagend unheimlich: „Von Mönchen, Knochen, faulen Zähnen.“

Die nächsten Termine sind:

26. August: „Auf Ritterpfaden die Burgruine Windeck erobern.“

7. September: „Im Feuerschein zu Weinheims Sagen.“

15. September: „Von Mönchen, Knochen, faulen Zähnen“

23. September: „Erlebnis Mittelalter im Museum“. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018