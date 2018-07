Auf Sattelzug aufgefahren

Anzeige

Fichtenau/Dinkelsbühl.Auf der Autobahn A 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl und Ellwangen ereignete sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Die 30-jährige Lenkerin eines Audi A3 überholte zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug und scherte unmittelbar danach auf die rechte Fahrspur ein. Hierbei übersah sie, womöglich abgelenkt durch ein Telefonat, dass sich der Verkehr auf der rechten Fahrspur aufgrund einer Baustelle zurück staute. Die Audi-Fahrerin fuhr ungebremst auf den Auflieger eines in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Mercedes-Benz Sattelzuges auf. Bei dem Unfall wurde die 30-Jährige tödlich verletzt. Sie musste durch die Feuerwehren Crailsheim und Fichtenau, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort waren, aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 70 000 Euro. Die A 7 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Ulm bis 16 Uhr voll gesperrt werden.