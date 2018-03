Auf und Ab einer schwierigen Beziehung

Anzeige

Öffentlich haben sie wie Todfeinde in Interviews oder Rezensionen aufeinander eingedroschen, in ihren privaten Briefen aber oft einen anderen, sogar liebenswürdigen Ton angeschlagen: Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) und Schriftsteller Günter Grass (1927-2015) haben einander über 40 Jahre (mit langen Pausen) geschrieben, von 1965 bis zum Jahr 2005. Der Literaturwissenschaftler Uwe Neumann hat den Briefwechsel jetzt ausgewertet und liefert, unter Einbeziehung vieler weiterer Quellen, einen neuen, intimen Blick auf die vielschichtige Beziehung.

Was besonders im Verhältnis zwischen Grass und Reich-Ranicki überrascht: Ausgerechnet im Jahr 1995, kurz bevor Grass „Ein weites Feld“ – seinen kritischen Roman zur deutschen Wiedervereinigung – publiziert, können es die beiden besonders gut miteinander. Und das, obwohl der Kritiker bereits seit der „Blechtrommel“ 1958 Grass-Prosa in den folgenden Jahrzehnten immer wieder verrissen hatte (während er dessen Lyrik feierte).

Und noch ein Verriss

Reich-Ranicki schreibt am 4. Juli 1995 dem Schriftsteller: „Mein lieber Günter, (...) Sie können ganz sicher sein, daß ich Ihren Roman so aufmerksam wie wohlwollend lesen werde. Ich hoffe, wir sehen uns bald und / grüße bestens / Ihr / Marcel Reich“. Der Eklat folgte am 21. August: „Der Spiegel“ zeigt als Titelbild die Fotomontage eines wütenden Reich-Ranicki, der den neuen Grass-Roman in zwei Hälften zerreißt. Im Heft selber ist die negative Rezension gedruckt. Neumann wertet die persönlichen Äußerungen als „eine zumindest momentane Vertrautheit“. Es existieren 24 Schriftstücke: zehn Briefe und eine Einladungskarte von Günter Grass, ein Brief von Grass’ Sekretärin, elf Briefe und ein Telegramm von Reich-Ranicki.