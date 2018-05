Aufgeputscht weiterarbeiten

Anzeige

70 Stundenwochen sind keine Ausnahme, aber das ist nach Ansicht von Marlenes Chef auch kein Problem, wie er ihr bei einem Gläschen nach der Arbeit erklärt: „In dieser Branche und in diesem Job unterscheiden wir nicht zwischen Privat und Arbeit. Es gibt nur das Unternehmen.“

Schnell wird deutlich, worauf der Roman hinauswill: Unsere Arbeit macht uns kaputt. Nicht nur, dass wir einen Großteil unserer Zeit mit ihr verbringen. Anders als früher disziplinieren wir uns auch noch selbst – und verzichten freiwillig auf die Mittagspause, um einen guten Eindruck zu hinterlassen.

„Gesellschaftliches Phänomen“

„Ich denke, das ist ein gesellschaftliches Phänomen“, sagte Weßling vor kurzem dem Ullstein-Verlag in einem Interview. „Gerade in westlichen Gesellschaften, in denen sehr viel Wert auf Arbeit und Leistung gelegt wird, wollen alle zeigen, wie effektiv sie sind. Dazu gehört mittlerweile auch, dass man sich selbst gleich mitbearbeitet.“

In den Sozialen Netzwerken versucht Weßlings Protagonistin, den Schein zu wahren und postet glückliche Selfies. Währenddessen werden die Drogen immer mehr. Selbst ihr Freund weiß nichts von ihrer Sucht.

„Meine Synapsen fackeln ein Feuerwerk ab“, beschreibt die Erzählerin an einer Stelle ihren Rausch. „Die Musik setzt ein, ein leises Wummern im Takt des Herzschlags, Techno, Strobo, Licht an. Der Wodka schmeckt nach Nacht, der Rausch nach Adrenalin, nach Tag, nach Wachheit. Der Körper fällt zurück aufs Kissen“ …

Über Marlenes Angst, ihre Verzweiflung und den Rausch schreibt die 33-jährige Weßling angenehm direkt und pathosfrei. Ihre Sätze sind schnell, manchmal in vielen, knappen Parataxen aneinander gereiht. Ein schöner Rhythmus, der beim Leseerlebnis einen Sog entstehen lässt. Je mehr Marlene in die Sucht abdriftet, desto intensiver wird die Sprache des Romans. Immer wieder findet Kathrin Weßling eindrückliche Bilder für das langsame Ertrinken der Protagonistin in ihrer Sucht. Manchmal wird die durchaus berechtigte Kritik an prekären Arbeitswelten allerdings etwas zu holzschnittartig formuliert.

