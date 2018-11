Er ist streitbar, und er polarisiert: Kaum ein Theologe hat in den vergangenen Jahren mit Kritik am Islam derart Bekanntheit erlangt wie der deutsch-algerische Islamwissenschaftler und Philosoph Abdel-Hakim Ourghi, dessen Vortrag am Sonntag, 25. November, im Alten Rathaus am Weinheimer Marktplatz einen wichtigen Bestandteil der Interkulturellen Woche darstellt. Hakim Ourghis spricht in Weinheim zum Thema: „Ihr müsst kein Kopftuch tragen – Aufklären statt verschleiern.“ Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr mit der Heidelberger Theatergruppe Synthesis, die Szenen aus ihrem aktuellen Stück „In Transit“ zeigt.

Ourghi lebt und lehrt in Freiburg. Seit 2011 leitet er dort den Fachbereich Islamische Theologie/Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule. Er gehört zu den Erstunterzeichnern der Freiburger Deklaration säkularer Muslime aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Abdel-Hakim Ourghi ist Mitbegründer der Ibn-Ruschd-Goethe-Moschee in Berlin, die für einen säkularen liberalen Islam steht. Mit seinen vierzig Reformthesen für einen liberalen Islam will er den Islam aus seinen eigenen Traditionen heraus erneuern.

Impulsvorträge und Diskussion

Weitere Impulsvorträge werden die Weinheimer Integrationsbeauftragte Ulrike Herrmann halten („Freie Frauen in Deutschland haben ein Selbstverständnis“) sowie die Berliner Frauenrechtlerin Naila Chikhi („Mein Weg über Algerien und Tunesien, Frankreich nach Deutschland“). Im Anschluss an die Referate ist eine Diskussionsrunde vorgesehen, die vom Naturwissenschaftler und Kompetenz-Trainer Klaus Schenck moderiert wird. Der Eintritt ist frei. red

Info: Mehr Infos zu allen Veranstaltungen auf www.weinheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018