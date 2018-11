Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Vorfreude auf Weihnachten ist nicht nur bei den Kindern groß, sondern auch bei den Erwachsenen, die eine Auszeit vom stressigen Alltag und harmonische Stunden mit lieben Menschen herbeisehnen.

Die Wochen vor dem 24. Dezember sind jedoch oftmals alles anderes als besinnlich und stattdessen mit hektischen Vorbereitungen verbunden, so dass an Ruhe kaum zu denken ist. Kleine Augenblicke des Innehaltens sind dann umso wichtiger – und genau diese Momente bietet unser Weihnachtsmarkt, der traditionell am ersten Adventswochenende vom Handwerker- und Gewerbeverein ausgerichtet wird. Da auf unserem Marktplatz die Umbauarbeiten noch in vollem Gange sind, findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auf dem TSG-Gelände statt.

Vom 30. November bis 2. Dezember wird eine glitzernde „Budenstadt“ mit Tannenduft und Kerzenschein geboten. Mit viel Engagement haben die Verantwortlichen alle Vorbereitungen getroffen, um den Besuchern einen unvergesslichen Bummel zu ermöglichen. Das zweitägige abwechslungsreiche Bühnenprogramm gestalten insbesondere unsere Kindergärten und Schulen, so dass die Adventszeit mit weihnachtlichen Klängen beginnen kann.

Allen Besucherinnen und Besuchern unseres Weihnachtsmarktes wünsche ich Zeit und Muße, um das stimmungsvolle Ambiente auf sich wirken zu lassen und den Advent zu genießen.

Ihr

Jürgen Kappenstein

Bürgermeister

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018