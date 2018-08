Aus drei mach zwei

So., 19. Aug., 12.30 Uhr: FV 08 Hockenheim II (A), So., 26. ...

So., 19. Aug., 12.30 Uhr: FV 08 Hockenheim II (A), So., 26. Aug., 12.30 Uhr: PSG Mannheim (H), So., 2. Sep. 12.30 Uhr: SG Oftersheim II (A), So., 9. Sep., 12.30 Uhr: TSG Rheinau II (H), So., 16. Sep., 15 Uhr: