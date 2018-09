Mit Kreativität, intelligenten Innovationen, Courage und guten Ideen kreierte Gerhard D. Wempe 1878 die Anfänge eines großen, internationalen Unternehmens, das bis heute seinen Namen trägt: Juwelier Wempe. In über 30 Niederlassungen auf der ganzen Welt – unter anderem in New York, London und Paris – wird der Name Wempe immer wieder mit überraschenden Innovationen und außergewöhnlichem Service assoziiert. Heute in vierter Generation von Kim-Eva Wempe geführt, ist das Leitmotiv des Gründers weiterhin präsent: mit attraktiven Auslagen und überraschender Schaufensterdekoration die Kundschaft begeistern sowie den kulantesten Service bieten.

Da zur Zeit am Mannheimer Standort auf den Planken vor der Tür Bauarbeiten stattfinden und die Schau- fenster aus Sicherheitsgründen foliert sind, hatte Wolfgang Schlögl, Geschäftsführer der Niederlassung, die Idee unter dem Motto „Außen Staub, innen Glitzer“ die Kunden und Passanten mit einem ungewöhnlichen Blickfang zu begeistern: Große Bildschirme zeigen Haute Joaillerie und individuelle Kreationen der Marke by Kim.

Individueller Service

Von den Mitarbeitern bei Juwelier Wempe in Mannheim wird man persönlich bereits an der Türschwelle empfangen und vom Lärm der Baustelle und der Innenstadt ins edle sowie ruhige Innere des Ladens geführt. Service wird bei dem Unternehmen international wie auch lokal groß geschrieben: Das fachkundige Team auf den Planken nimmt sich Zeit, um Fragen zu beantworten, geht individuell auf die Wünsche seiner Kunden ein und macht manches Mal auch Unmögliches möglich. Besonders wichtig sind dem Geschäftsführer und seinem Team die persönlichen Beziehungen zu den Kunden. Daher gehören neben ausgefallenen Events, wie zum Beispiel einer Biker-Tour oder einem spannenden Vortrag in der Niederlassung, auch die kostenfreie Reinigung von Schmuck oder der Batteriewechsel der Lieblingsuhr dazu.

Juwelen made in Germany

Wempe ist nicht nur Händler, sondern auch Hersteller von Juwelen. In den Räumen des Wempe Ateliers L.C. Köhler im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd entstehen atemberaubende Colliers, Ringe, Ohrringe, Ketten und Armbänder in meisterlicher Handarbeit: Schmuck, der auffällt, ohne laut zu sein, ausdrucksstark in der Formensprache, mit sinnlichem Volumen und wunderbarer Haptik.

Außer Schmucklinien produziert das Wempe-Atelier auch aufwendige Unikate und bietet seinen Kunden mit der Umarbeitung alter Stücke einen ganz besonderen Service: Dieser Prozess wird vom ersten Gespräch mit dem Kunden über das Erstellen unverbindlicher Skizzen und Preisofferten bis hin zur zeitintensiven Fertigung des ganz persönlichen Wunschjuwels betreut – bis es durch handwerkliches Können und Liebe zum Detail wieder ein Schmuckstück ist, das ein Höchstmaß an Schönheit, Tragekomfort und Qualität repräsentiert. Auch individuelle Neuanfertigungen sind möglich: Sie erfolgen ganz nach den Wünschen und Vorstellungen des Auftraggebers und beinhalten die Suche nach passenden Edelsteinen, Vorabskizzen und die perfekte handwerkliche Umsetzung.

Das Unternehmen Wempe ist zudem seit Generationen eng mit namhaften schweizer und deutschen Uhrenmanufakturen wie Rolex, A. Lange & Söhne sowie IWC verbunden. Im sächsischen Glashütte stellt Wempe eigene Armbandchronometer der Marke Wempe Glashütte I/SA her. Und um den besten Service zu bieten, hat Wempe die größte unabhängige Uhrenwerkstatt in Europa an den Standorten Hamburg und Glashütte aufgebaut. red/miz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018