Auswahl für Biertrinker wächst

Anzeige

Da kann der Sommer ja kommen: Biertrinker haben eine immer größere Auswahl. Im vergangenen Jahr zählte der Deutsche Brauer-Bund 204 Brauereien im Südwesten, das sind neun Betriebe mehr als im Vorjahr. Baden-Württemberg liegt damit auf Platz zwei hinter Bayern – dort gibt es 642 Brauereien, das sind mit Abstand die meisten in einem Bundesland. Mit Tempo legt die Branche im Raum Berlin zu. Dort entstanden in den vergangenen fünf Jahren 26 Brauereien. Der Bierbrauerverband führt das auf die Craft-Beer-Szene zurück. Diese Biersorten werden in kleinen, unabhängigen Manufakturen erzeugt.