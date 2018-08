Autohaus Ebert geht in Wieblingen an den Start

HEIDELBERG.Ab September gehört ein weiteres Skoda-Center zur Ebert-Gruppe: Neben den Standorten in Bensheim, Eberbach und Weinheim zählt fortan das neue Autohaus in Heidelberg zum Portfolio. Zusätzlich zum Neu- und Gebrauchtwagenverkauf findet sich im Schuhmachergewann 2 ein integriertes Großkundenleistungszentrum, das Firmenkunden im Verkauf sowie beim Service zur Seite steht.

„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden nachhaltige, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern – ohne große Anfahrtswege. Der neue Standort im Gewerbegebiet Wieblingen zeichnet sich durch seine gute Lage aus und stellt eine ideale Ergänzung unseres Standortnetzes in der Metropolregion dar“, erklärt Geschäftsführer Bernd Baldus.

Ganz in den Firmenfarben

Erst im April eröffnete Ebert Automobile in Eberbach. Auch in Heidelberg spiegeln sich die traditionellen Werte der tschechischen Marke Skoda im Außenlook sowie im Innendesign wieder. Höchste Priorität legten die Innenarchitekten auf ein freundliches, aufgeräumtes Ambiente, das durch Farbakzente in den Firmenfarben Grün und Weiß geprägt ist.

Nach einem kleinen Empfang anlässlich der offiziellen Eröffnung mit geladenen Gästen lädt das neue Skoda-Center in Heidelberg am Samstag, 15. September, von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür inklusive Roadshow alle Interessierten ein.

„Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen aus der Region für die Region. Deswegen ist es für uns selbstverständlich, nicht nur Kunden an unserem neuen Standort willkommen zu heißen – wir freuen uns, auch die umliegenden Firmen und ihre Angestellten kennenzulernen“, so Baldus. Aus diesem Grund sind alle Mitarbeiter der benachbarten Firmen am Donnerstag, 13. September, von 11 bis 14 Uhr zu einem kleinen Mittagssnack eingeladen.

Die Ebert-Gruppe zählt zu den ältesten Autohäusern und bietet Kunden an acht Standorten (Bensheim, Eberbach, Heidelberg, Hirschberg, Michelstadt, Weinheim) Dienstleistungen rund ums Auto – für Pkw und Lkw verschiedener Marken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.08.2018