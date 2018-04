Autoteile entwendet

Anzeige

n der Nacht zum vergangenen Donnerstag haben unbekannte Diebe Autoteile und zurückgelassene Wertgegenstände aus zwei Autos der Marke Mercedes, darunter ein Cabrio und drei BMW-Fahrzeuge gestohlen. Die Tatorte waren in der Oskar-Kokoschka-Straße, Heinrich-von-Brentano-Allee, Kurt-Schumacher-Allee und in der Adolf-Damaschke-Straße. Überwiegend hatten die Täter die Navigationsgeräte und Lenkräder im Fokus. Jedoch ließen sie die Gelegenheit nicht aus, Geld, Kleidungsstücke und eine Designer-Sonnenbrille mitzunehmen. Beim Mercedes-Cabrio wurde das Stoffdach aufgeschlitzt. In anderen Fällen wurde eine Scheibe zerstört. Wer Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unterTelefon 06252 / 70 60. Lozu / pol