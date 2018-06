Autoverleih bringt Ärger

Anzeige

Wer sein Auto an Freunde und Verwandte verleiht, riskiert Ärger mit der Versicherung. Denn oft ist der Nutzerkreis in der Autoversicherung auf den Versicherten und den Partner beschränkt – weil es teils deutlich günstiger ist. Ist dann doch mal jemand anders mit dem Auto unterwegs, kann es bei einem Unfall teuer werden. Denn viele Versicherungen verhängen in solchen Fällen eine Vertragsstrafe, schreibt die Zeitschrift „ACE Lenkrad“. Zudem wird der Versicherungsbeitrag für das laufende Jahr neu berechnet – inklusive des Zusatzfahrers.

Zusätzlich versichern

Um das zu verhindern, müssen Autofahrer aber nicht unbedingt das ganze Jahr den teureren Tarif für mehr Fahrer bezahlen. Es geht auch kurzfristiger und günstiger: Manche Versicherungen bieten zum Beispiel an, den Nutzerpreis kurzfristig zu erweitern – manchmal sogar kostenfrei. Alternativ können Verbraucher im Netz eine Fremdfahrerschutz-Versicherung abschließen. Das kostet nach Angaben der Clubzeitschrift des Auto Club Europa weniger als zehn Euro pro Tag, Beide Lösungen haben allerdings einen Nachteil: Handelt der Fremdfahrer grob fahrlässig und baut deshalb einen Unfall, können die Versicherer bei der Entschädigung Abzüge machen. dpa