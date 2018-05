AWO Rhein-Neckar lädt zur Party ein

Anzeige

Die AWO Rhein-Neckar lädt wieder zu ihrer Ü60-Party ein. „Schön war die Zeit“ heißt es am 13. Juni ab 15 Uhr in der Burggasse 23 in Weinheim. Eingeladen sind Senioren, Junggebliebene und Freunde, die bei einer musikalischen Zeitreise mit Livemusik aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren mit Kaffee und Kuchen ein paar schöne Stunden erleben wollen. Der Eintritt ist frei. Der Musiker und Entertainer Martin Böhm wird zusammen mit der „Stommdisch Bänd vunn de Rouse“ die Gäste unterhalten. Die Veranstalter bitten um Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Besucher, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden abgeholt und nach Hause gebracht.

Für den Fahrdienst ist der Anmeldeschluss der 1. Juni. Anmeldungen und Informationen bis 5. Juni gibt es unter 06201/ 4853-421 oder per E-Mail an: brigitte.bell@awo-rhein-neckar.de oder karin.frost@awo-rhein-neckar.de. WN